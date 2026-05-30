На окраинах российского города заметили медведей

Жители Магадана стали сообщать о появлении медведей на окраинах города. Об этом РИА Новости сообщила начальник отдела департамента Госохотнадзора Министерства природных ресурсов Магаданской области Анна Борисова.

По ее словам, охотоведы выезжали на вызовы жителей Магадана, сообщавших о появлении медведей на окраинах города, но обнаружить животных не удавалось, поэтому региональные власти установили санитарную зону вокруг населенных пунктов.

«Особей не обнаружено. Следы обнаружены, но они уходили далеко и высоко в лесной массив. Но все равно данная территория — на особом контроле. Периодически мы ее осматриваем», — уточнила Борисова.

Как рассказала агентству местная жительница Маргарита Пинчук, следы медведя обнаружил ее супруг на дачном участке, который расположен на улице Садовая на окраине Магадана. Она рассказала, что судя по следам, медведь прошел по всей улице дачного поселка и ушел в лес. После этого женщина обратилась к охотоведам.

До этого в Иркутской области медведи пробежали по проезжей части. Очевидцы сняли инцидент на видео. На кадрах заметно, как три медведя бегут по проезжей части, при этом в один момент животные останавливаются, чтобы посмотреть на автомобиль, но после продолжают убегать.

