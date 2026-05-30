Военнообязанный украинец не смог сбежать в Румынию из-за медведицы

Медведица помешала жителю Киева незаконно пересечь границу и сбежать из страны. Об этом в Telegram-канале сообщила Государственная пограничная служба Украины.

По данным ведомства, военнообязанный мужчина пытался пешком дойти до границы Румынии. Он проложил маршрут через горную местность, избегая пунктов пропуска, и ночью отправился в путь. Однако ему повстречалась медведица, и киевлянину пришлось забраться на дерево, чтобы избежать нападения животного.

«Оттуда [мужчина] вызвал помощь. На вызов оперативно прибыли пограничники Мукачевского отряда. К тому моменту животное уже исчезло с места происшествия», — говорится в заявлении.

В результате специалисты помогли жителю Киева спуститься с дерева, а затем доставили его в подразделение. В связи с попыткой украинца сбежать за границу в отношении него был составлен административный протокол.

19 мая прокуратура Закарпатской области Украины сообщила, что на западе страны врач продал призывнику чужой почечный камень, чтобы тот получил отсрочку от мобилизации. Военнообязанный заплатил $400 (около 99,4 тыс. рублей). Как рассказали в надзорном ведомстве, уролог передал мужчине настоящий камень, до этого удаленный из мочевыводящих путей другой пациентки. Призывник собирался предъявить его во время диагностики и на основании этого получить необходимый для отсрочки диагноз.

Ранее на Украине подсчитали количество уклонистов, задержанных на границе с 2022 года.

 
