Женщина спасла ворону и теперь регулярно получает подарки от других птиц

Жительница Ванкувера Лиа Уилсон после спасения раненой вороны начала регулярно получать необычные «благодарственные подарки» от других птиц. Об этом сообщает канадский телеканал CTV News.

Этой весной женщина заметила стаю ворон, круживших над одним из домов. Оказалось, что в водосточной трубе застряла птица, но у местных жителей не было длинной лестницы, чтобы вызволить ее. Уилсон обратилась за помощью к находившимся неподалеку пожарным, которые согласились спасти ворону. Затем женщина отвезла пострадавшую птицу в центр реабилитации диких животных, где ей назначили лечение.

Через несколько дней после того, как ворону выпустили на свободу, Уилсон гуляла с собакой, и вдруг какая-то птица сбросила к ее ногам пучок перьев. С тех пор вороны принесли женщине уже более полудюжины предметов: палки, комочки мха и даже маленькое гнездо.

Во время прогулок к Лие неизменно присоединяются разные вороны, но она без труда узнает спасенную ею птицу по металлическому кольцу на лапке, которое ей надели в реабилитационном центре.

«Это как встреча с друзьями каждое утро», — поделилась она.

Специалисты пояснили, что вороны входят в число самых интеллектуально развитых птиц, способны узнавать человеческие лица и демонстрировать социальную реципрокностьпринцип взаимности, при котором действия одной стороны вызывают ответные (часто аналогичные) действия другой стороны. Случаи дарения «подарков» от птиц людям фиксировались и раньше.

