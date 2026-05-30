Подросток отбился от полицейского-насильника и запер его в доме

В индийском городе Ченнай полиция арестовала 35-летнего мужчину, который напоил и попытался изнасиловать 16-летнего школьника. Об этом сообщает Times of India.

Подросток приехал погостить к своему дяде на летние каникулы. В один из дней к родственнику в гости пришел знакомый полицейский. Мужчины начали распивать спиртные напитки, и через некоторое время дядя мальчика уснул. Среди ночи гость пробрался в спальню к несовершеннолетнему, школьник в это время смотрел телевизор. Злоумышленник заставил его выпить алкоголь и попытался изнасиловать.

Подросток закричал, несколько раз ударил нападавшего пультом от телевизора, выбрался из комнаты запер мужчину в доме и побежал в полицию. Правоохранители арестовали своего коллегу. Проводится расследование.

До этого в Индии мужчины накачали девочку наркотиками и изнасиловали. К несовершеннолетней на улице подошли двое мужчин и предложили подвезти к дому. Так как у них в машине сидела ее подруга, школьница согласилась. В салоне ей предложили шоколад с добавлением седативных средств. После угощения ее накачали наркотиками, отвезли в безлюдное место, где изнасиловали. Один из мужчин записал непристойное видео в процессе и стал угрожать «серьезными последствиями», если она обратится в полицию.

