В России счета за воду могут вырасти втрое из-за одной детали

Для некоторых потребителей плата за холодную воду может рассчитываться с повышающим коэффициентом 3. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.

Он напомнил, что основным документом, регулирующим порядок расчета платы за водоснабжение, остается постановление правительства №354. По его словам, в ноябре 2025 года в него были внесены изменения, согласно которым для холодной воды появился отдельный повышающий коэффициент 3. Ранее для подобных случаев применялся коэффициент 1,5.

Нововведение распространяется на собственников жилья, у которых отсутствует счетчик холодной воды при наличии технической возможности его установить. Такой же коэффициент будет использоваться, если прибор учета установлен, но не прошел поверку в установленный срок, а также если владелец жилья более трех месяцев не передает показания.

При этом для горячей воды и электроэнергии продолжает действовать прежний повышающий коэффициент 1,5.

Моисеев отметил, что пропуск срока поверки не всегда означает автоматическое применение повышенных начислений. По его словам, потребитель вправе подтвердить исправность счетчика, и в таком случае расчет с использованием коэффициента может быть отменен. Эксперт подчеркнул, что судебная практика по таким вопросам уже существует.

Он также обратил внимание, что отсутствие прибора учета само по себе не считается нарушением, а начисления за прошлые периоды не должны превращаться в штрафные санкции.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенников в период отключения воды.