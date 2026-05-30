Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В России счета за воду могут вырасти втрое из-за одной детали

Юрист Моисеев предупредил о тройном коэффициенте при оплате воды без счетчика
Евгений Биятов/РИА Новости

Для некоторых потребителей плата за холодную воду может рассчитываться с повышающим коэффициентом 3. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.

Он напомнил, что основным документом, регулирующим порядок расчета платы за водоснабжение, остается постановление правительства №354. По его словам, в ноябре 2025 года в него были внесены изменения, согласно которым для холодной воды появился отдельный повышающий коэффициент 3. Ранее для подобных случаев применялся коэффициент 1,5.

Нововведение распространяется на собственников жилья, у которых отсутствует счетчик холодной воды при наличии технической возможности его установить. Такой же коэффициент будет использоваться, если прибор учета установлен, но не прошел поверку в установленный срок, а также если владелец жилья более трех месяцев не передает показания.

При этом для горячей воды и электроэнергии продолжает действовать прежний повышающий коэффициент 1,5.

Моисеев отметил, что пропуск срока поверки не всегда означает автоматическое применение повышенных начислений. По его словам, потребитель вправе подтвердить исправность счетчика, и в таком случае расчет с использованием коэффициента может быть отменен. Эксперт подчеркнул, что судебная практика по таким вопросам уже существует.

Он также обратил внимание, что отсутствие прибора учета само по себе не считается нарушением, а начисления за прошлые периоды не должны превращаться в штрафные санкции.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенников в период отключения воды.

 
Теперь вы знаете
6 случаев встречи с НЛО в России: от «летающих апельсинов» на Кубани до «медуз» в Карелии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!