Вологодская пенсионерка пыталась вступить в домовой чат и лишилась 5,5 млн рублей

Жительница Череповца пыталась принять участие в голосовании в домовом чате и осталась без накоплений, запуганная мошенниками пенсионерка перевела аферистам 5,5 млн рублей. Об этом сообщает УМВД Вологодской области.

72-летняя пенсионерка получила сообщение о том, что она не приняла участие в одном из опросов жильцов. Для подтверждения участия требовалось отправить код из смс. После этого ей пришло уведомление о несанкционированном входе в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Череповчанка позвонила по номеру горячей линии, указанному в сообщении. На звонок ответила женщина, представившаяся сотрудницей Роскомнадзора. Она заявила, что персональными данными пенсионерки завладели мошенники, которые якобы оформили от ее имени доверенность на иностранного агента. Собеседница запугала пенсионерку уголовной ответственностью и предложила сохранить деньги, переведя их в специальную ячейку, выделенную казначейством.

Испуганная женщина сняла все свои сбережения в банках и через банкоматы совершила более 30 переводов. Общий ущерб составил свыше 5,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

