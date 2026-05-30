Россиянам назвали вещи, которые опасно хранить на балконе летом

Некоторые вещи в жаркую погоду опасно хранить на балконе, особенно если он находится под прямыми солнечными лучами. Об этом в беседе с RT рассказал заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

Он пояснил, что металлические предметы, темный пластик, стекло и герметичные корпуса на солнце способны нагреваться значительно сильнее окружающего воздуха. По этой причине летом не рекомендуется оставлять на балконе устройства с литий-ионными аккумуляторами — пауэрбанки, ноутбуки, электросамокаты, шуруповерты, старые мобильные телефоны и аккумуляторные батареи.

По словам эксперта, при перегреве внутри аккумуляторов ускоряются химические процессы и растет давление, что может привести к повреждению элементов питания. В неблагоприятных условиях это повышает риск теплового разгона, возгорания и распространения огня.

Буряков также предупредил, что высокие температуры негативно влияют на бытовую электронику. Роутеры, зарядные станции, удлинители, колонки и другие устройства рассчитаны на работу в определенном температурном диапазоне. Перегрев способен ухудшить теплоотвод и изменить свойства изоляции, из-за чего техника может работать нестабильно или стать источником локального перегрева и искрения.

Кроме того, специалист не советует хранить на балконе аэрозольные баллоны, монтажную пену, бензин для садовой техники, растворители, ацетон и другие легковоспламеняющиеся вещества. При нагреве давление внутри герметичных емкостей увеличивается, что повышает риск их повреждения, разгерметизации и выброса горючих паров.

Эксперт добавил, что длительное воздействие жары и ультрафиолета ухудшает свойства многих материалов и сокращает срок их службы. Особую опасность, по его словам, представляют пластиковые канистры, контейнеры и упаковка с бытовой химией. Под воздействием солнечного света пластик теряет прочность, становится более хрупким и хуже выдерживает нагрузки. В случае повреждения такой упаковки химические вещества могут испаряться быстрее, особенно в замкнутом пространстве.

