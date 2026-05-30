Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Россиянам назвали вещи, которые опасно хранить на балконе летом

Эксперт МИРЭА Буряков призвал убрать летом с балконов аккумуляторы и аэрозоли
Gubin Yury/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые вещи в жаркую погоду опасно хранить на балконе, особенно если он находится под прямыми солнечными лучами. Об этом в беседе с RT рассказал заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

Он пояснил, что металлические предметы, темный пластик, стекло и герметичные корпуса на солнце способны нагреваться значительно сильнее окружающего воздуха. По этой причине летом не рекомендуется оставлять на балконе устройства с литий-ионными аккумуляторами — пауэрбанки, ноутбуки, электросамокаты, шуруповерты, старые мобильные телефоны и аккумуляторные батареи.

По словам эксперта, при перегреве внутри аккумуляторов ускоряются химические процессы и растет давление, что может привести к повреждению элементов питания. В неблагоприятных условиях это повышает риск теплового разгона, возгорания и распространения огня.

Буряков также предупредил, что высокие температуры негативно влияют на бытовую электронику. Роутеры, зарядные станции, удлинители, колонки и другие устройства рассчитаны на работу в определенном температурном диапазоне. Перегрев способен ухудшить теплоотвод и изменить свойства изоляции, из-за чего техника может работать нестабильно или стать источником локального перегрева и искрения.

Кроме того, специалист не советует хранить на балконе аэрозольные баллоны, монтажную пену, бензин для садовой техники, растворители, ацетон и другие легковоспламеняющиеся вещества. При нагреве давление внутри герметичных емкостей увеличивается, что повышает риск их повреждения, разгерметизации и выброса горючих паров.

Эксперт добавил, что длительное воздействие жары и ультрафиолета ухудшает свойства многих материалов и сокращает срок их службы. Особую опасность, по его словам, представляют пластиковые канистры, контейнеры и упаковка с бытовой химией. Под воздействием солнечного света пластик теряет прочность, становится более хрупким и хуже выдерживает нагрузки. В случае повреждения такой упаковки химические вещества могут испаряться быстрее, особенно в замкнутом пространстве.

Ранее эксперт предупреждал, что плотный чехол усиливает нагрев смартфона в жару.

 
Теперь вы знаете
Добавки тестостерона меняют «мужественность». Как они работают и почему не стоит избегать лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!