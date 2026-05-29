Корпоративная демография может изменить тренд рождаемости к лучшему

Корпоративные демографические программы помогают изменить ситуацию с рождаемостью в России и дополняют государственные меры поддержки семей. Такое мнение высказал председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев на заседании Совета при президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Дополняя и усиливая государственные меры поддержки, корпоративная демография помогает переломить тренд на снижение рождаемости и вывести ее в плюс. Готовы и дальше вместе работать над тем, чтобы наших людей становилось больше, чтобы Россия прирастала детьми», — подчеркнул Шишкарев.

По его словам, за четыре года действия демографической программы в ГК «Дело» в коллективе численностью более 10 тыс. человек родилось 900 детей, а общее число детей в семьях сотрудников превысило 7 тыс.

Шишкарев отметил, что после запуска комплексной программы поддержки семей многие сотрудники решились на рождение первого ребенка, серьезно увеличилось и число вторых детей.

Основатель ГК «Дело» также напомнил, что холдинг первым в России ввел выплату 1 млн рублей при рождении третьего и последующих детей. По его словам, впоследствии аналогичные меры поддержки начали внедрять десятки и даже сотни работодателей.

Кроме того, с 2025 года при рождении четвертого ребенка компания обеспечивает многодетных сотрудников семейным автомобилем.

Шишкарев также напомнил, что он родом из Новороссийска, и признался, что в связи с этим особенно остро чувствует ответственность за сотрудников, которые работают под атаками с моря и воздуха.

«Многие ставят наш социальный пакет в пример как образцовый, тогда как по мне — это меньшее, что компания могла бы сделать для своих сотрудников», — подчеркнул он.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила компанию и лично Шишкарева за социальную ответственность и работу по поддержке семей сотрудников.

«Спасибо большое, Сергей Николаевич — во-первых, за активную работу в составе нашего Совета как руководителя рабочей группы, за те очень интересные и важные идеи и предложения, которые вы вносите. Думаю, что у Группы компаний «Дело» дефицита кадров нет, поскольку вы так много уделяете внимания, как социально ответственная компания, членам своего коллектива. Спасибо, не останавливайтесь, продолжайте, нам еще многое надо сделать», — сказала Матвиенко.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков обратил внимание на популяризацию многодетности в холдинге.

«Группа компаний «Дело» в своей рекламе и корпоративных СМИ использует не просто образы с тремя и более детьми, а фотографии именно многодетных детей своих сотрудников, и вот таким образом в компании формируется культура максимального благоприятствования, показываются те самые примеры философии заботы о семьях», — отметил он.