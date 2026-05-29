ДоброFON подвел итоги благотворительных матчей

ДоброFON собрал около 17 млн рублей в рамках проекта «Давай вместе на Доброматч»
ДоброFON

В рамках проекта «Давай вместе на Доброматч» благотворительной программы ДоброFON на матчах FONBET Чемпионата КХЛ, РПЛ, FONBET Кубка России и чемпионата Белоруссии по футболу с марта по май 2026 года удалось собрать около 17 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

Болельщики до начала матчей через социальные сети принимали участие в розыгрыше билетов, приобретали мерч и оставляли пожертвования на фирменном стенде ДоброFON.

Также во время игр проводились благотворительные аукционы и розыгрыши призов.

Также матчи посещали «Послы Добра», среди которых Константин Хабенский, Александр Овечкин, Алексей Ягудин и другие амбассадоры ДоброFON.

Всего в рамках проекте было проведено десять «Доброматчей» в России и Белоруссии.

Финальным матчем проекта стал Суперфинал FONBET Кубка России с участием «Спартака» и «Краснодара», который посетили 72 978 человек.

В компании отметили, что каждое действие болельщиков с ДоброFON конвертировалось с реальное пожертвование, а всего было собрано около 17 млн рублей. Все средства направили в благотворительные фонды, среди которых «Фонд Константина Хабенского», Российский Красный Крест, «Женщины за жизнь» и другие.

 
