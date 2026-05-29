В двух регионах России высадили 14 тысяч саженцев сосны

«Столото» и «РусклиматФонд» провели акцию «Посади дерево»
Пресс-служба «Столото»

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и некоммерческая организация «Русский климатический Фонд» в рамках акции «Посади дерево» высадили 14 тыс. саженцев сосны для восстановления лесов в Московской области и Краснодарском крае, сообщает пресс-служба «Столото».

В Краснодарском крае саженцы высадили на месте пострадавшего от града леса, а в Подмосковье в рамках акции восстановили лесной массив в Одинцовском районе.

Как отметила заместитель генерального директора холдинга S8 Capital, в который входит «Столото» Екатерина Тутон, ежегодно к проекту присоединяются около 200 волонтеров и сотрудников компании.

«Благодаря регулярному уходу приживаемость высаженных нами саженцев превышает 90%. За семь лет более 100 тыс. молодых сосен, елей, кленов и тополей подросли, постепенно превращая участки в настоящий лес», — сказала она.

Также президент «РусКлиматФонда» Марианна Мунтян отметила, что деревья помогают стабилизировать климат и очищают воздух от пыли и твердых частиц.

«Кроме того, деревья предотвращают наводнения, регулируя водный режим и снижая нагрузку на ливневую канализацию. Благодаря общим усилиям добровольцев лесные массивы ежегодно увеличиваются более чем на 100 млн деревьев», — сказала она.

Напомним, за 7 лет проведения акции «Посади дерево» сотрудники «Столото» высадили 136 700 молодых деревьев в Санкт-Петербурге, Московской области, Чувашии, Свердловской, Волгоградской, Нижегородской, Челябинской областях и Краснодарском крае.

 
