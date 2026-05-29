В России назвали лидеров среди печатных СМИ

Росконгресс: «Коммерсантъ» стал лидером по вовлеченности в России
«Коммерсантъ» занял первое место по вовлеченности в соцмедиа, следует из результатов обзора аналитиков фонда Росконгресс «Печатные СМИ в цифровую эпоху».

По данным исследования, «Коммерсантъ» получил 9,85 млн реакций за 12 месяцев. Также «Известия» — лидер по цитируемости (индекс 2283,9). Вторым по вовлеченности с лучшей динамикой роста стали «Ведомости» (рост на 130% за год).

«Известия – мощная новостная машина, а «Коммерсантъ» — это цитируемость через эксклюзивы высокого качества. Все три бренда подтверждают: успех печатного СМИ сегодня невозможен без межплатформенного присутствия», — отметили авторы исследования.

С полным исследованием можно ознакомиться на сайте фонда.

 
