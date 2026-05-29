В Совфеде раскрыли схему обмана россиян с «фотографом» и «студией»

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом записи на фотосъемку, мастер-класс или небольшое мероприятие. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

«Некоторые мошеннические схемы опасны тем, что развиваются не за один шаг. Человека не торопят с переводом и не пугают срочными проблемами. Наоборот, с ним долго и вежливо общаются, создают ощущение премиального сервиса и только потом подводят к оплате или передаче данных. Один из таких сценариев строится вокруг записи на услугу: фотосъемку, мастер-класс, аренду зала или небольшое мероприятие. Сначала появляется «специалист» — фотограф, визажист, стилист, организатор или администратор. Он находит свою жертву в социальных сетях и предлагает услугу, подробно обсуждая детали, помогая выбрать время и формат. Также он может предложить бонус: бесплатного стилиста, скидку или удобное «окно» в расписании», — отметил Шейкин.

Дальше, по словам сенатора, возникает ключевой элемент схемы — выбор площадки. Пользователь может предложить свою студию, салон или пространство, но собеседник мягко отводит его от этого варианта, аргументируя это тем, что на выбранной локации «плохое освещение», «неудобные временные слоты», «нет нужного оборудования». Вместо этого предлагается «проверенное место».

«После этого в диалог включается второй участник — якобы сама студия или площадка. Она подтверждает бронь, присылает реквизиты и просит внести предоплату. Сумма обычно выглядит разумно: не настолько большая, чтобы насторожить жертву, но достаточная, чтобы схема сработала. Затем, ближе к дате или прямо в день съемки или мероприятия, «специалист» отменяет встречу. Причины могут быть любыми: заболел, срочный выезд, техническая проблема, накладка по расписанию. При этом он сразу успокаивает, что коллегам из студии он уже передал информацию и они вернут пользователю деньги. И здесь начинается второй этап обмана», — предупредил Шейкин.

С пользователем снова связывается «студия» и отправляет ссылку для возврата средств. Расстроенный отменой услуги человек не всегда внимательно проверяет, куда именно переходит. На фишинговой странице его просят ввести данные карты, код из СМС или другую чувствительную информацию. В результате, по словам сенатора, можно потерять не только деньги, но и доступ к личным аккаунтам.

«Главный признак схемы — когда вам настойчиво навязывают конкретную площадку для аренды или ссылку для оплаты, не оставляя возможности проверить все самостоятельно. Безопаснее бронировать услуги напрямую через официальные страницы студии, салона или площадки, проводить оплату только через защищенные каналы и проверять реквизиты до перевода. А возврат средств должен оформляться не через случайную ссылку в сообщении, а через понятный и официальный механизм», — заключил Шейкин.

Ранее мошенники использовали поддельную Captcha для кражи данных пользователей.