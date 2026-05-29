Мошенники активизировались на рынке аренды жилья, сообщил адвокат

С наступлением теплого сезона рынок краткосрочной и долгосрочной аренды жилья в России оказался под прицелом злоумышленников. Количество мошеннических схем в этой сфере выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом «Газете.Ru» рассказал Альберт Халеян, адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм», медиатор при Московской торгово-промышленной палате.

«В основе почти всех современных афер лежит одна психологическая уловка — давление на страх упустить выгоду. Летом люди чаще принимают решения эмоционально и в спешке, боятся потерять привлекательное предложение и легче соглашаются на предоплату», — объяснил он.

Адвокат назвал самые распространенные схемы мошенничества.

«Требование предоплаты до осмотра — самый распространенный способ обмана. Злоумышленники размещают объявления с фотографиями реальных объектов недвижимости (часто из другого города) и указывают цену значительно ниже рыночной. Когда потенциальный арендатор звонит, аферисты объясняют, что объект пользуется высоким спросом, и просят внести «залог» или «предоплату за показ». После получения денег они прекращают общение» или «предоплату за показ». После получения денег они прекращают общение», — предупредил адвокат.

Фейковые сайты сервисов бронирования. Злоумышленник под видом арендодателя объясняет, что находится за границей и не может принимать платежи на российские счета, и предлагает провести сделку через сторонний сервис. Жертве присылают ссылку на фишинговый сайт, визуально неотличимый от настоящего. Человек вводит данные банковской карты, и деньги моментально уходят преступникам.

Использование искусственного интеллекта. В 2026 году мошенники осваивают технологии ИИ. Нейросети позволяют создавать дипфейк-видео и голосовые сообщения от имени «сотрудников» туристических фирм или собственников жилья. Преступники получают доступ к аккаунтам на «Госуслугах», подделывают электронные цифровые подписи, создают фейковые голоса владельцев. Они могут «оживить» фото квартиры с помощью нейросетей или на основе реальной переписки создать убедительный голос «собственника», якобы подтверждающего условия сделки.

Многоступенчатая схема против владельцев недвижимости. Аферисты снимают квартиру у собственника (часто пожилого), ведут себя безупречно, вовремя платят, постепенно входят в доверие. Затем под видом формальностей или прикрываясь «личными трудностями» (лечение, бизнес) предлагают подписать документы. Эти бумаги на деле оказываются долговыми расписками или договорами залога с недвижимостью. После этого мошенники обращаются в суд и пытаются добиться обращения взыскания на квартиру.

«Чтобы дополнительно защитить себя, подавайте на портале «Госуслуги» заявление о невозможности государственной регистрации перехода права собственности или наложения обременений без личного участия», — советует адвокат.

Альберт Халеян подготовил рекомендации, которые помогут не попасться на уловки мошенников:

— никакой предоплаты до осмотра жилья;

— проверяйте документы. Попросите у собственника паспорт и выписку из ЕГРН (заказать можно через «Госуслуги»);

— платите только через официальные сервисы. Не переходите по ссылкам из мессенджеров, всегда открывайте сайт самостоятельно;

— проверяйте фотографии. Сохраните снимок из объявления и используйте «обратный поиск» по картинке в поисковиках;

— заключайте договор даже на пару дней. Включите все условия, сверьте данные владельца из паспорта с объявлением;

— не подписывайте документы в спешке. Внимательно читайте каждый пункт, особенно мелкий шрифт;

— используйте безопасные сделки. Некоторые платформы предлагают услуги, где деньги резервируются и перечисляются владельцу только после заезда;

— проверяйте владельца через «Госуслуги» — сервис позволяет получить базовую информацию о собственнике.

«Если вы все же перевели деньги мошенникам, действуйте немедленно: обратитесь в свой банк для блокировки транзакции, соберите все доказательства (скриншоты переписки, номер телефона) и напишите заявление в полицию», — заключает адвокат.

