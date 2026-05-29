Каждый третий предприниматель в России чувствует, что «все держится на нем»

Каждый третий предприниматель испытывает ощущение, что бизнес держится на нем

Большинство успешных собственников бизнеса делегируют операционные задачи, работают с данными и делают ставку на стабильность, а не на быструю прибыль. При этом 33% испытывают ощущение, что «все держится на них». Это показало исследование аналитиков Точка Банка, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Аналитики опросили 215 руководителей компаний с оборотом от 300 млн рублей в год и командой от 10 до 100 человек. Средний возраст бизнеса участников — около 15 лет.

В зрелых компаниях собственники фокусируются на стратегических вопросах, а не на ежедневной текучке. Главные приоритеты: мотивация команды (41%), долгосрочное развитие (37%) и ключевые процессы (36%). Только 26% самостоятельно закрывают все задачи, а 22% все еще живут в операционке. Остальные успешно делегируют рутину, что позволяет им смотреть на бизнес шире.

«Чем взрослее бизнес, тем меньше собственник занимается операционкой и тем больше выстраивает систему, в которой команда работает самостоятельно, но без рисков. Банковская рутина — платежи, счета, сервисы — тоже может быть делегирована, если у руководителя остаются понятные инструменты контроля», — отметил Илья Бетехин, лидер сервиса управления доступами к банковским продуктам в Точка Банке.

Для 83% опрошенных внешняя аналитика — рабочий инструмент. 64% уверены, что решения на основе цифр дают более эффективный результат, а 67% считают понимание рыночных трендов обязательным для конкурентоспособности. Данные помогают отсеять шум и увидеть реальные риски.

65% респондентов ставят во главу угла стабильность и надежность, а 62% — развитие бизнеса. Максимизация прибыли стоит на третьем месте (42%). Такой подход влияет и на траты: 81% считают, что деньги лучше всего инвестировать в рост и развитие.

Коммуникабельность, целеустремленность и честность — топ-3 качеств, необходимых для успеха по мнению опрошенных. Именно коммуникабельность помогает заводить связи: 88% предпринимателей регулярно посещают деловые мероприятия, конференции и выставки. Для многих это обычная часть работы: здесь можно свериться с рынком, обменяться опытом и завести новые контакты.

Открытая атмосфера без жесткой субординации — норма для многих компаний. Руководители ищут в сотрудниках честность, развитие и поддержку. Важно, чтобы люди могли признавать ошибки и не боялись сложных задач. Предприниматели подчеркивают: со сложностями проще справляться вместе, а не в одиночку.

Почти все участники опроса сталкиваются со стрессом, а 33% чувствуют, что «все держится на них». Чтобы не сойти с дистанции, они проводят время с семьей (48%) или отдыхают на природе (45%). Спорт — не просто хобби, а способ справляться с темпом и непредсказуемостью. 80% предпринимателей занимаются спортом: преимущественно фитнесом или силовыми тренировками (39%), плаванием (29%) и бегом (28%).

