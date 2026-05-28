Родители подростка заплатят 5 млн рублей за игры сына с огнем

В Бурятии родители заплатят более 5 млн рублей за шалость сына с огнем

В Бурятии родители несовершеннолетнего жителя Баунтовского района выплатят несколько миллионов за пожар, который устроил их сын. Об этом сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.

По данным лесников, подросток из шалости поджег сухую траву, огонь охватил территорию более тысячи га. Возгорание тушили 35 человек огнеборцев, затраты на ликвидацию последствий пожара составили более 5 млн рублей.

Уголовное дело по факту возгорания возбуждать не стали. В отношении родителей поджигателя был составлен протокол об административном правонарушении, семье виновника пожара предстоит возместить всю сумму, потраченную на ликвидацию возгорания.

До этого в Вологодской области дети играли с огнем и сожгли целый дом. К моменту прибытия сотрудников экстренных служб девятилетний сын хозяйки и его десятилетний приятель уже самостоятельно выскочили на улицу. Мать со старшим братом в это время находились в магазине. Пламя успело уничтожить всю внутреннюю отделку на площади 64 квадратных метра.

Ранее четверо подростков из любопытства спалили чужой гараж и машину.