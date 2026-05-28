Предложения по транспорту внесут в народную программу «Единой России»

«Единая Россия» предложит включить в народную программу партии меры по сокращению времени ожидания общественного транспорта. Об этом заявил замруководителя фракции партии в Госдуме Евгений Ревенко.

Парламентарии планируют повысить регулярность рейсов и предотвратить сбои в расписании.

По словам Ревенко, в рамках подготовки новой народной программы граждане направляют такие обращения. Он отметил, что пассажиры в регионах постоянно испытывают трудности с опозданиями, редкими рейсами, отменой маршрутов и нарушением расписания.

Депутат уточнил, что эта проблема наиболее заметна в малых городах и пригородах. Он объяснил это тем, что там автобус или маршрутка часто остаются единственным способом добраться до работы, школы или поликлиники.

«Ждать автобус по 30-40 минут - ненормально. Нужно сделать работу транспорта удобной для людей: сокращать время ожидания, делать движение регулярным и понятным для пассажиров. Люди должны быть уверены, что транспорт придет вовремя и без срывов», — приводит ТАСС слова Ревенко.

По словам парламентария, решения партии в этом направлении будут внесены в народную программу как одни из базовых вопросов качества жизни.