Российский фильм «Группа крови» победил на кинофестивале в Макао

Военная драма «Группа крови» получила статуэтку «Золотой буревестник»
Российская военная драма «Группа крови» победил на II Азиатском фестивале художественных фильмов в Макао. Об этом сообщает Минкультуры России в мессенджере Max.

Отмечается, что лента, созданная кинокомпанией «Триикс Медиа», получила главную награду — статуэтку «Золотой буревестник».

Главный приз создателям ленты вручил генеральный консул России в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.

«Для нас очень важно, что такие фильмы, как «Группа крови», номинируются и побеждают на международных фестивалях. Подобные картины сохраняют историческую правду о событиях Великой Отечественной войны. Ведь передача этой памяти молодому поколению — наш общий долг перед теми, кто отдал жизнь за Родину», — заявил он.

Ранее фильм выходил в широкий прокат в КНР и получил положительный отклик. События картины разворачиваются в ноябре 1943 года. Фильм рассказывает о детском концлагере, открытом нацистами в Вырице, где заключенных использовали как доноров для раненых. Несмотря на нечеловеческие условия, холод и страх, юные герои объединились и решились на побег.

 
