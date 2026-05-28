В Троицке обсудят вопросы поддержки многодетных семей

В Троицке пройдет демографический форум «Семья»
Пресс-служба ООД «Семья»

В Троицке 29 мая пройдет III форум «Семья», на котором обсудят стратегию народосбережения через соборность и поддержки многодетных, сообщает пресс-служба общероссийского общественного движения «Семья».

Главной темой форума станет «От «Я» к «МЫ»: возрождение соборности и общинности как стратегия народосбережения».

На форуме участники, среди которых Епископ Троицкий и Южноуральский Павел (Кривоногов), председатель Общероссийского общественного движения «Семья», координатор-основатель движения «Сорок Сороков», режиссер, композитор, отец девяти детей Андрей Кормухин, заместитель председателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова и другие, обсудят темы семьи как основы национальной безопасности, запрет абортов и поддержку многодетных семей.

Модератором форума выступит телеведущая, общественный деятель, руководитель Дирекции аналитического радиовещания медиахолдинга «Звезда» Анна Шафран.

«Мы не можем больше наблюдать, как страна теряет будущее. Форум «Семья» – это не кабинетные разговоры. Это конкретные шаги: от вывода абортов из ОМС и запрета частных клиник на эту практику до реальной поддержки многодетных семей через православное предпринимательское сообщество и возрождение общинного образа жизни», — отметил Андрей Кормухин.

По итогам форума будет принята резолюция, в которую войдут 17 системных пунктов, среди которых поддержка стратегии демографической безопасности с целью достичь 10 млн многодетных семей к 2050 году, придание Дню семьи, любви и верности (8 июля) статуса нерабочего праздничного дня, введение прогрессивной системы поддержки семей с рождением каждого ребенка и другие.

 
