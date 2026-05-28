Башкортостан присоединился к проекту мотивационных встреч для людей с инвалидностью

Паралимпиец Камалов рассказал людям с инвалидностью историю своего спортивного пути
Пресс-служба «Столото»

В Центре спортивной подготовки республики Башкортостан им. Риммы Баталовой в Уфе при поддержке распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото» в сотрудничестве с учебно-реабилитационным курсом Всероссийского общества инвалидов прошла встреча для людей с инвалидностью в рамках проекта «Мотивационные встречи», сообщает пресс-служба «Столото».

Во встрече приняли участие паралимпиец, призер чемпионатов мира, чемпиона Европы и России по фехтованию на колясках Альберт Камалов и президент Уфимского подразделения Федерации многоборья ГТО Ильнур Нуртдинов.

Как отметила директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман, «Мотивационные встречи» проводятся для содействия развитию адаптивного спорта в России.

«Этот проект демонстрирует системный подход компании к социальной ответственности, реализуя ее корпоративную философию: «Помогая другим, проиграть невозможно». Его главная цель — поддержка людей с инвалидностью и всех, кто столкнулся с жизненными трудностями», — сказала она.

На встрече Альберт Камалов рассказал свою историю становления.

«Спорт — это не просто движение тела, это победа духа. Я прошел долгий путь от травмы до пьедестала, и каждый мой шаг стал доказательством того, что границы существуют лишь в нашем сознании», — отметил он.

Кроме того, Ильнур Нуртдинов рассказал об онлайн-соревнованиях «Народные игры ГТО Спортлото», участниками которых могут стать люди разного возраста (от 6 до 70 лет), уровня спортивной подготовки и здоровья.

«В четырех сезонах «Народных игр ГТО Спортлото» поучаствовало более 80 тыс. человек, причем в 4-м сезоне число участников с инвалидностью увеличилось в шесть раз — до 830 человек, и мы не останавливаемся на достигнутом», — сказал он.

Напомним, ранее при поддержке «Столото» прошло 9 мотивационных встреч для подопечных благотворительных фондов «Больше, чем Можешь» и «Подарок ангелу», атлетов общероссийской общественной благотворительной организации помощи инвалидам с особенностями интеллектуального развития «Специальная Олимпиада России» и подопечных Тульского психоневрологического интерната.

 
