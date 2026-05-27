В «Единой России» призвали взвешенно подойти к регулированию ИИ в образовании

«Единая Россия» заявила о планах защитить права студентов при использовании искусственного интеллекта в образовании. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

Отмечается, что речь идет о применении ИИ при подготовке и оценке квалификационных работ.

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев выступил на тематическом круглом столе. В мероприятии приняли участие представители преподавательского сообщества, студенты, работодатели и эксперты.

Якушев отметил, что тема применения ИИ в образовании вызывает широкий общественный резонанс, и ее регулирования требует при этом взвешенного подхода.

По его словам, технологии искусственного интеллекта активно переходят в образовательную среду, однако единых правил их применения пока не существует.

При этом Якушев считает, что правовое регулирование применения ИИ содержит много пробелов. Он подчеркнул, что необходимо найти оптимальные решения.

Он подчеркнул, что нельзя подходить к вопросу однобоко, например, когда курсовые и дипломные работы пропускаются через информационную систему и только на этом основании дается оценка.

«Наша встреча — сигнал преподавательскому сообществу о том, что должна быть организована комплексная работа и взвешенный подход. Чтобы исключить ситуации, когда студентам приходится переписывать работы», — сказал он.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поддержал предложение. Он отметил, что информационные системы можно воспринимать только как дополнительный инструмент, а основную оценку должен давать конкретно преподаватель или экзаменационная комиссия.