Пенсионер превратил квартиру в свалку и застрял в мусоре

В Екатеринбурге спасатели вызволили пенсионера, который застрял в собственной квартире среди мусора. Об этом сообщает Служба спасения Свердловской области.

По данным Ura.ru, крики о помощи услышали соседи пожилого мужчины, которые вызвали спасателей. Специалистам пришлось выпилить проем в металлической двери. Когда они смогли попасть в квартиру, пенсионера обнаружили среди груды рухляди, он застрял ногой в старой тележке, и не мог выбраться.

Спасателям удалось пробраться к пенсионеру и вывести его на улицу. Мужчину передали бригаде скорой помощи.

До этого в Петербурге среди гор мусора в квартире нашли пропавшую пять лет назад женщину. В квартире проводили санитарную обработку силами местных коммунальных служб. При разборе завалов, специалисты обнаружили среди гор мусора женщину. Ею оказалась 47-летняя петербурженка, пропавшая пять лет назад, ей помогли выбраться и передали медикам скорой помощи.

