В Липецке арестовали местного жителя, обвиняемого в убийстве отца

В Липецке суд взял под стражу сына жителя, найденного убитым в лесу

В Липецке арестовали сына мужчины, найденного без признаков жизни в лесу. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

Уточняется, что местный житель пробудет в СИЗО два месяца.

22 мая 43-летний Алексей Крапивин вместе с сыном Артемом и его сокурсником Дмитрием возвращались на машине из Липецка домой в село Спешнево-Ивановское. С того дня мужчина и двое юношей пропали, их искали несколько дней, пока 25 мая в лесном массиве «Ольховский лес» не нашли автомобиль отца Крапивина, а тело самого Алексея лежало недалеко от машины.

По информации СК, приятель молодого человека выстрелил жертве в затылок. SHOT утверждает, что сын добивал отца ножом. После задержания фигуранты признались, что тщательно планировали преступление. На допросе сын расстроился, что придумал «плохой план» расправы над отцом, поскольку его «быстро вычислили».

