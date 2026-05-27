Дерматолог предупредила об опасности общих полотенец в семье

Во многих семьях использование одного полотенца на двоих или даже на всех домочадцев считается нормой. Однако с точки зрения дерматологии это не вопрос этикета, а серьезная угроза безопасности, рассказала «Газете.Ru» Наталия Жовтан, врач-дерматолог, трихолог, косметолог, эксперт телеканала «Доктор».

По ее словам, даже если все члены семьи кажутся абсолютно здоровыми, их кожа обладает уникальным микробиомом — набором микроорганизмов, который у каждого человека свой. Когда полотенце становится общим, оно превращается в идеальный транспорт для передачи чужих бактерий, вирусов и грибков.

Использование одного полотенца несколькими людьми резко повышает риск развития целого ряда кожных проблем. Влажная ткань — это идеальная питательная среда. Чаще всего врачи фиксируют появление фолликулитов (воспаление волосяных луковиц, которое часто случается после бритья), вирусных и грибковых инфекций.

«Категорически нельзя пользоваться одним полотенцем. Это не вопрос этикета, а вопрос безопасности. Общее полотенце — идеальная питательная среда и транспортер для микроорганизмов», — предупреждает Наталия Жовтан.

Спектр инфекций, которые могут «переехать» от одного члена семьи к другому через ворсистую ткань, пугающе широк.

Вирусы: контагиозный моллюск (часто встречается у детей), вирус папилломы человека (приводящий к появлению бородавок) и вирус простого герпеса первого типа, который легко передается при вытирании лица.

Бактерии: золотистый стафилококк (включая опасные штаммы, устойчивые к антибиотикам), стрептококки, вызывающие импетиго, и синегнойная палочка.

Грибки: возбудители паховой эпидермофитии, «стопы атлета», разноцветного лишая и молочницы.

Паразиты: чесоточный клещ, который способен выживать вне хозяина до трех суток, а также возбудители педикулеза.

Существуют ситуации, когда использование чужого полотенца может привести к «взрывному» росту заболевания. Особое внимание стоит уделить «воротам инфекции» — любым повреждениям кожи. Это могут быть микротрещины после душа, порезы при бритье, свежие татуировки или пирсинг, и даже обычные расчесы.

В группе особого риска находятся люди с сахарным диабетом или иммунодефицитом. Для них даже условно-патогенная флора, которая мирно живет на коже родственника, при попадании на чужое полотенце может вызвать тяжелый дерматит. Также эксперт призывает оберегать детей до трех лет: их кожный иммунитет еще не сформирован и крайне раним.

Идеальный вариант — «одно использование — одна стирка», но в быту это сложно реализовать. Наталия Жовтан предлагает реалистичный график:

Для лица и рук: менять раз в два дня, а при наличии акне — ежедневно. Банное полотенце: стирать максимум после трех использований (в жарком климате — после каждого). Для интимной гигиены: строго индивидуальное, замена после каждого применения. Кухонное полотенце: менять ежедневно или заменить на бумажные рулоны.

Стирать домашний текстиль необходимо при температуре не ниже 60°C — это необходимый минимум для уничтожения большинства бактерий. Полотенца для интимной гигиены требуют режима 90°C или тщательного проглаживания горячим утюгом с паром.

Чтобы избежать путаницы и передачи инфекций, врач рекомендует внедрить простую систему правил. Самый эффективный метод — цветовая маркировка: у каждого члена семьи должен быть свой цвет или личная метка на полотенце. При этом важно разделять зоны и на собственном теле: полотенца для лица, тела и ног должны быть разными предметами текстиля.

«Стирка должна быть раздельной. Не стирайте полотенца вместе с нижним бельем или носками — носки являются источником грибка и кишечной палочки. Полотенца должны идти отдельной загрузкой», — советует эксперт.

Также важно следить за просушкой. Влажная, сложенная в несколько раз ткань — рай для плесени. Каждое полотенце должно висеть в расправленном виде в хорошо проветриваемом месте, не касаясь соседних.

Одно полотенце на всю семью — это не экономия, а неоправданный риск. Профилактика в виде покупки достаточного количества личного текстиля всегда обходится дешевле, чем последующее лечение кожных инфекций или грибка у всех домочадцев сразу. Уважайте границы своего организма и здоровье близких: индивидуальный набор из 5–7 полотенец для каждого члена семьи — это необходимый минимум для современной безопасной жизни.

