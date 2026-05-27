В деле студента, убившего своего отца в под Липецком, появились новые факты

Суд: студент два месяца планировал расправу над отцом в Липецкой области

18-летний студент Липецкого техуниверситета два месяца планировал убийство собственного отца, чье тело нашли накануне. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Согласно материалам, молодой человек и его друг планировали убийство мужчины с апреля 2026 года.

Уточняется, что суд отправил сына убитого в СИЗО на два месяца, второму фигуранту дела, который произвел выстрел, меру пресечения изберут в ближайшее время.

22 мая 43-летний Алексей Крапивин вместе с сыном Артемом и его сокурсником Дмитрием возвращались на машине из Липецка домой в село Спешнево-Ивановское. С того дня мужчина и двое юношей пропали, их искали несколько дней, пока 25 мая в лесном массиве «Ольховский лес» не нашли автомобиль отца Крапивина, а тело самого Алексея лежало недалеко от машины.

По информации СК, приятель молодого человека выстрелил жертве в затылок. SHOT утверждает, что сын добивал отца ножом. После задержания фигуранты признались, что тщательно планировали преступление. На допросе сын расстроился, что придумал «плохой план» расправы над отцом, поскольку его «быстро вычислили». Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве мужчина избил отца, сломал гортань и бросил умирать в квартире