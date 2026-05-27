В Китае казнили убийцу продюсера сериала «Задача трех тел»

В Китае привели в исполнение смертный приговор бывшему менеджеру компании Yoozoo Games Сюю Яо, осужденному за убийство основателя компании и продюсера сериала «Задача трех тел» Линь Ци. Об этом сообщает «Би-би-си».

Сюй Яо осудили в 2024 году, однако смертный приговор был приведен в исполнение только 21 мая этого года. В Yoozoo Games подтвердили эту информацию и заявили, что «справедливость восторжествовала». В компании также сообщили, что глубоко скорбят по Линь Ци, выражают соболезнования его семье и благодарны за беспристрастный судебный процесс.

По данным следствия, Сюй Яо отравил Линь Ци в 2020 году после того, как руководитель отстранил его от работы вскоре после заключения сделки со стриминговым сервисом. На момент смерти Линь Ци было 39 лет.

Компания Yoozoo Games владеет правами на экранизацию научно-фантастической трилогии «Воспоминания о прошлом Земли» китайского писателя Лю Цысиня, по которой Netflix выпустил сериал «Задача трех тел» (Three-Body Universe).

В 2018 году Линь Ци назначил Сюя Яо руководителем дочерней структуры Three-Body Universe, которая занималась управлением проектами, связанными с правами на франшизу. Спустя два года между ними произошел конфликт после решения Линь Ци передать управление бизнес-операциями другим руководителям.

После премьеры в 2024 году сериал стал одним из самых популярных проектов на Netflix. Линя Ци посмертно указали в титрах как одного из исполнительных продюсеров. Основанная им Yoozoo Games также известна по игре Game of Thrones: Winter Is Coming (с англ.: «Игра Престолов: Зима близко»).

