Адвокат объяснил, что делать, если от вас требуют взятку

Когда от человека начинают требовать взятку, на практике у него часто путаются мысли из-за стресса. Адвокат Валерий Панасюк в комментарии «Газете.Ru» рассказал, как не растеряться, грамотно зафиксировать факт правонарушения и защитить себя.

Первое, что стоит сделать, по словам адвоката — это не терять бдительности.

Если общение начинает сворачиваться туда, где «без благодарности не обойтись», стоит попытаться зафиксировать этот момент.

«Следует попытаться записать разговор на диктофон — это вполне легальный шаг, если вас шантажируют. Скриншоты переписки, голосовые сообщения, любые электронные следы — все это пригодится для доказательства того самого требования», — подчеркивает эксперт.

Затем начинается главная часть: сразу же стоит обратиться в полицию или другой уполномоченный орган. Не через неделю, а максимально скоро. Дальше могут быть уже оперативные проверки, порой даже с вашим участием (например, так называемая «контрольная закупка»), но именно официальный сигнал запускает эти процессы.

Адвокат обращает внимание на то, что важно помнить: самая большая ошибка — решать вопрос «по-тихому» или пытаться договориться самому. Согласившись передать деньги — даже если вас вынудили, — вы сами попадаете под статью закона. Тут компромиссов нет: коррупция всегда поражает обе стороны.

Адвокат Панасюк подчеркивает еще одну деталь: «Люди часто замолкают в таких ситуациях, из страха перед последствиями или из убежденности, что «все равно ничего не изменится». Это замалчивание и поддерживает систему на плаву: пока большинство просто уходит молча, шансы сломать этот круг едва заметны.

Если хочется действительно изменить что-то вокруг себя (а не только внутри), другая стратегия просто необходима. Материалы адвоката подтверждают одну истину: когда мы не молчим и вступаемся за свои права официально — шанс сдвинуть стену становится куда реальнее. Конечно, это требует смелости и готовности действовать по закону, но куда чаще именно эта позиция делает разницу между «так было всегда» и «пора менять правила игры».

