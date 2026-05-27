Вице-премьер заявил о стабилизации ситуации с заболеваниями животных в России

Ситуацию с распространением в ряде регионов РФ заболеваний животных удалось стабилизировать. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным, его слова приводятся на сайте Кремля.

«В начале 2026 года в ряде регионов были проблемы, связанные с распространением заболеваний животных, но тем не менее сейчас ситуацию удалось стабилизировать», — сказал Патруев.

Что это были за заболевания и в каких регионах, он не уточнил.

Вице-премьер добавил, что динамика производства в животноводстве в целом соответствует уровню прошлого года. По его словам, внутренний рынок полностью обеспечен продовольствием.

26 мая Роспотребнадзор сообщил о введении карантина в селе и подворье монастыря в Астраханской области, где работники и прихожане заболели бруцеллезом после употребления козьего молока.

Ранее омичка заразилась бешенством от домашней собаки.