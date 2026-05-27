В России назвали самые «беговые» города

Сбер: 40% россиян регулярно занимаются бегом
В Волгограде и Краснодаре проживает больше всего любителей бега среди городов России, следует из результатов исследования «СберСтрахования» в преддверии благотворительного забега «СберПрайм Зеленый Марафон».

По данным исследования, 40% россиян регулярно занимаются бегом: 9% в качестве основного вида физической активности, 21% совмещают с другими видами спорта, 10% занимаются бегом иногда, а 6% хотят начать бегать в ближайшем будущем.

Опрос показал, что в возрастной группе 18-30 лет бегом занимаются 54% респондентов, 31-40 лет – 50%, 41-50 лет – 42%, 51-60 лет – 31%, а старше 60 лет – 16%.

В ходе исследования выяснилось, что 42% любителей бега тренируются на дистанции 2-3 км, 25% — 1 км, 15% — 4-5 км, а 17% — 6-10 км. В среднем россияне пробегают за одну тренировку 3,7 км.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управления благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский, бег стал частью образа жизни многих россиян.

«Массовые старты становятся частью городской культуры, объединяя людей разных возрастов и уровня подготовки. В год 185-летия Сбера «Зеленый Марафон» пройдет 30 мая и вновь соберет участников по всей стране — от опытных спортсменов до тех, кто только начинает знакомство с бегом», — сказал он.

Вестеровский добавил, что каждый участник «Зеленого Марафона» будет застрахован в «СберСтраховании» на время соревнований на сумму 500 тыс. рублей.

 
