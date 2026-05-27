Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Суды оценят практику признания доказательствами документов, сформированных ИИ

ВС впервые проведет обобщение практики по делам, связанным с использованием ИИ
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Верховный суд (ВС) России впервые проведет обобщение судебной практики по делам, связанным с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает пресс-служба высшей верховной инстанции.

В ВС рассказали, что такое поручение дал председатель суда Игорь Краснов в целях «формирования единообразных подходов к правоприменению в условиях стремительного развития цифровых технологий».

Судами предстоит оценить, насколько часто использование ИИ становится предметом судебных споров или совершенных правонарушений.

В пресс-службе отметили, что особое внимание будет обращено на возмещение вреда, причиненного решениями ИИ, и на вопрос выбора ответчика по таким искам. Отдельный блок посвящен защите чести и достоинства при распространении порочащих сведений, созданных с помощью искусственного интеллекта, включая дипфейки.

В апреле сообщалось, что Верховный суд использовал ИИ при подготовке постановления Пленума.

Ранее известная актриса обвинила Джеймса Кэмерона в краже ее внешности для персонажа «Аватара».

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!