Суды оценят практику признания доказательствами документов, сформированных ИИ

ВС впервые проведет обобщение практики по делам, связанным с использованием ИИ

Верховный суд (ВС) России впервые проведет обобщение судебной практики по делам, связанным с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает пресс-служба высшей верховной инстанции.

В ВС рассказали, что такое поручение дал председатель суда Игорь Краснов в целях «формирования единообразных подходов к правоприменению в условиях стремительного развития цифровых технологий».

Судами предстоит оценить, насколько часто использование ИИ становится предметом судебных споров или совершенных правонарушений.

В пресс-службе отметили, что особое внимание будет обращено на возмещение вреда, причиненного решениями ИИ, и на вопрос выбора ответчика по таким искам. Отдельный блок посвящен защите чести и достоинства при распространении порочащих сведений, созданных с помощью искусственного интеллекта, включая дипфейки.

В апреле сообщалось, что Верховный суд использовал ИИ при подготовке постановления Пленума.

