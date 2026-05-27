«Теряете до 70 тыс. в год»: названы налоговые вычеты, которые нельзя игнорировать

Налоговые вычеты до сих пор воспринимаются как что-то сложное, бюрократическое и «не про меня». В реальности это один из самых простых способов вернуть свои деньги, которые уже были уплачены государству. И речь не про редкие случаи, а про вполне повседневные расходы, за которые можно ежегодно забирать ощутимые суммы, напомнила в беседе с «Газетой.Ru» инвестор, основатель финансово-консалтингового центра Family Capital Ольга Трофименко.

«Многие ограничиваются базовыми вещами вроде возврата за покупку квартиры или лечения, хотя система вычетов гораздо шире. В итоге деньги просто остаются невостребованными, хотя могли бы спокойно возвращаться на счет и работать дальше», — пояснила она.

Один из самых недооцененных вариантов — вычет за обучение. Причем речь не только о высшем образовании. Под него попадают курсы повышения квалификации, онлайн-обучение и даже занятия для детей, если у организации есть лицензия. Люди регулярно инвестируют в себя, но редко связывают это с возможностью вернуть часть потраченного.

«Похожая история с лечением. Помимо очевидных медицинских услуг, в вычет могут входить анализы, диагностика, стоматология и ряд косметологических процедур — но только если они проводятся по медицинским показаниям и в лицензированной клинике. Например, дерматологическое лечение, коррекция последствий заболеваний кожи или процедуры, назначенные врачом, могут попасть под вычет. А вот эстетическая косметология «для красоты» без медицинских оснований, как правило, уже не дает права на возврат, и именно здесь многие ошибочно рассчитывают на кэшбэк», — рассказала эксперт.

Отдельного внимания заслуживает вычет за занятия спортом. Он появился сравнительно недавно, но уже позволяет вернуть часть расходов на фитнес-клубы, секции и тренировки. Главное условие — организация должна входить в официальный перечень, утверждённый государством. При этом многие продолжают оплачивать абонементы, даже не проверяя, можно ли с них вернуть налог, хотя это дает вполне реальную экономию.

«Еще одной отдельной категорией остаются инвестиционные вычеты. Индивидуальные инвестиционные счета позволяют ежегодно возвращать часть вложенных средств через налог, тем самым увеличивая итоговую доходность без дополнительных рисков. Но на практике этим инструментом пользуются далеко не все, хотя он остается одним из самых понятных и системных», — заявила инвестор.

Есть и менее очевидные категории, о которых почти не говорят. Например, вычет за страхование жизни при долгосрочных договорах или возврат части средств при добровольных пенсионных взносах. Эти инструменты часто используются сами по себе, но без учета налоговой выгоды, хотя вместе они дают более заметный эффект.

Даже благотворительность может приносить возврат. Люди жертвуют деньги, исходя из личных ценностей, но редко оформляют это через вычет, хотя закон позволяет вернуть часть суммы. В результате часть возможностей просто теряется.

«Все это складывается в довольно простую картину. Человек живет обычной жизнью: учится, следит за здоровьем, занимается спортом, инвестирует, — и при этом может ежегодно возвращать десятки тысяч рублей. В сумме это легко доходит до 30–70 тысяч рублей в год, которые чаще всего остаются невостребованными», — заявила Трофименко.

На практике процесс становится все проще: многие данные подтягиваются автоматически, а оформление занимает значительно меньше времени, чем принято думать. Здесь не требуется специальных знаний — скорее, внимательность к своим расходам и понимание базовых правил.

