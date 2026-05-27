Россиян предупредили, чем грозит привычка постоянно держать смартфон в руках

Привычка постоянно держать смартфон в руках грозит развитием боли, онемения и паралича мышц кисти. Об этом «Москве 24» рассказала врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева, комментируя новость о том, что это также может вызвать синдром запястного канала.

По словам эксперта, такое неврологическое заболевание также называют туннельным синдромом.

«Когда человек долго держит телефон в руке, происходит давление на запястный канал, он сужается, и проходящий по нему срединный нерв способен травмироваться. На начальном этапе это проявляется ощущением онемения и покалывания в кисти, что уже требует незамедлительного посещения врача и прохождения обследования», — уточнила Воробьева.

Она призвала не игнорировать симптомы, поскольку со временем ситуация может усугубиться. В результате человек может столкнуться с потерей мелкой моторики и будет испытывать сложности в выполнении элементарных действий. Ему может быть трудно писать, застегивать пуговицы, удерживать предметы. В случае запущенного состояния потребуется оперативное вмешательство: рассечение определенного сухожилия с целью высвобождения проходящего по каналу нерва.

Для предотвращения развития недуга врач посоветовала снижать нагрузку на руки и использовать подставку для телефона.

Врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин до этого рассказал «Газете.Ru», что наиболее вредными позами для спины при использовании телефона являются те, когда человек держит телефон значительно ниже уровня глаз и груди.

