Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиян предупредили, чем грозит привычка постоянно держать смартфон в руках

Врач Воробьева: привычка постоянно держать смартфон в руках навредит мышцам
Suriyawut Suriya/Shutterstock/FOTODOM

Привычка постоянно держать смартфон в руках грозит развитием боли, онемения и паралича мышц кисти. Об этом «Москве 24» рассказала врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева, комментируя новость о том, что это также может вызвать синдром запястного канала.

По словам эксперта, такое неврологическое заболевание также называют туннельным синдромом.

«Когда человек долго держит телефон в руке, происходит давление на запястный канал, он сужается, и проходящий по нему срединный нерв способен травмироваться. На начальном этапе это проявляется ощущением онемения и покалывания в кисти, что уже требует незамедлительного посещения врача и прохождения обследования», — уточнила Воробьева.

Она призвала не игнорировать симптомы, поскольку со временем ситуация может усугубиться. В результате человек может столкнуться с потерей мелкой моторики и будет испытывать сложности в выполнении элементарных действий. Ему может быть трудно писать, застегивать пуговицы, удерживать предметы. В случае запущенного состояния потребуется оперативное вмешательство: рассечение определенного сухожилия с целью высвобождения проходящего по каналу нерва.

Для предотвращения развития недуга врач посоветовала снижать нагрузку на руки и использовать подставку для телефона.

Врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин до этого рассказал «Газете.Ru», что наиболее вредными позами для спины при использовании телефона являются те, когда человек держит телефон значительно ниже уровня глаз и груди.

Ранее сообщалось, что мужчина не может поднять голову из-за привычки постоянно смотреть в телефон.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!