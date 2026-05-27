В Тамбовской области стартовал новый этап проекта RWB по поддержке демографии

RWB и Тамбовская область вручили первые наборы для новорожденных
CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

RWB и правительство Тамбовской области вручили первые подарочные наборы для новорожденных в рамках пилотного проекта по поддержке рождаемости в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Торжественное мероприятие прошло в перинатальном центре имени Преподобной Марфы Тамбовской ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница». Отмечается, что необходимые вещи были вручены первым 10 женщинам с новорожденными детьми при выписке.

В подарочные наборы вошли товары, произведенные резидентами проекта «Платформа роста», запущенного RWB совместно с Агентством стратегических инициатив. В компании назвали это проявлением заботы о молодых родителях и примером поддержки отечественного бизнеса.

«Пилотный проект в Тамбовской области — это наш системный вклад в улучшение демографической ситуации на региональном уровне. RWB поддерживает национальные цели Российской Федерации и всецело разделяет важность обеспечения народосбережения, — заявила руководитель направления семейной политики RWB Мария Беркемайер.

По ее словам, компания продолжит реализацию комплексного проекта. Он затрагивает модернизацию социальных и медицинских учреждений области, закупку оборудования и продвижение семейных ценностей.

«Мы уверены, что объединение наших усилий с правительством Тамбовской области по поддержке демографической ситуации в регионе совсем скоро даст свои результаты», — добавила она.

Замлавы Тамбовской области Галина Шеманаева подчеркнула, что поддержка материнства и детства остается одним из ключевых направлений соцполитики региона.

«Рождение ребенка — это важнейшее событие в жизни каждой семьи. В регионе последовательно развивается система мер поддержки семей с детьми», — сказала она.

По ее словам, участие в реализации пилотного демографического проекта компании RWB имеет особое значение для области.

«Для нас это не просто инициатива, а дополнительная возможность выстроить комплексную систему поддержки семей — от рождения ребенка до создания комфортных условий для его воспитания и развития», — отметила она.

 
