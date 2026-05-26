Сахалинец украл у бывшей драгоценности на четверть миллиона рублей

39-летний житель Корсакова три месяца тайком приходил в квартиру бывшей девушки и выносил золотые украшения. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Сахалин. Точка отсчета».

По данным следствия, подозреваемый и пострадавшая ранее состояли в отношениях, но в марте они расстались. Несмотря на это, 39-летний житель Корсакова не вернул бывшей девушке ключи от ее квартиры и тайком приходил в отсутствие хозяйки.

За три месяца он успел вынести из жилища бывшей драгоценности на четверть миллиона, похищенное сахалинец сдавал в ломбард. Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию, подозреваемого в краже задержали, возбуждено уголовное дело.

До этого в Оренбурге 38-летний мужчина украл у бывшей избранницы украшения и спрятал их в нижнем белье. Потерпевшая пригласила в гости экс-возлюбленного, чтобы тот помог по хозяйству. Однако вместо работы мужчина стал пить спиртное, и хозяйка вместе с дочерью попытались выставить его из жилища. После этого гость сорвал с шеи бывшей сожительницы две серебряные цепочки с золотыми кольцами, крестиком и подвеской.

