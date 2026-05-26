Росавиация установила особый режим полетов в московской воздушной зоне

Росавиация установила особый режим полетов в московской воздушной зоне по представлению Генштаба Вооруженных сил РФ. Об этом сообщило ведомство в своем канале в «Максе».

«Минтранс и Росавиация получили представление от Минобороны России, предусматривающее особый режим для полетов гражданских воздушных судов на высотах от 0 до 5100 м в пределах Московской воздушной зоны (центрально-европейская часть России)», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что ограничения не затронут регулярные и чартерные пассажирские рейсы, а также другие виды перевозок.

До этого Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов сообщала в своем Telegram-канале, что в начале июня этого года полеты гражданских воздушных судов в Московской воздушной зоне на высоте до 5100 м будут полностью запрещены.

Организация уточняла, что исключения будут сделаны также для оказания медпомощи и эвакуации, выполнения госконтрактов в сфере авиации и разного рода работ (мониторинга трубопроводов и линий электропередачи и прочего).

Ранее самолетам разрешили вылетать из Шереметьево.

 
