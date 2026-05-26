Грани будущего обсудили на 42 сессиях «Тех-Френдли Викенд»

Свыше 10 тыс. человек посетили фестиваль «Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде
Второй городской фестиваль «Тех-Френдли Викенд», прошедший в Нижнем Новгороде в рамках конференции ЦИПР, собрал более 10 тыс. участников из разных регионов России. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Уточняется, что мероприятие прошло на площадке Нижегородской ярмарки. В его рамках состоялись 42 сессии, в которых приняли участие 94 спикера — ученые, предприниматели, представители IT-отрасли, медиа и креативных индустрий.

Ключевой темой фестиваля в 2026 году стало будущее и влияние технологий на общество, экономику, культуру и повседневную жизнь. Участники обсудили искусственный интеллект, робототехнику, биотехнологии, устойчивое развитие, новые производственные модели и трансформацию рынка труда.

Отдельные дискуссии были посвящены архитектуре, научной фантастике, медиа и цифровой культуре.

Также впервые в программу фестиваля вошла музыкальная часть.

«На данный момент мы живем в мире, где технологии развиваются быстрее, чем привычные нам социальные и культурные отрасли. В этом году тема фестиваля — будущее: каким оно будет, кто его формирует и как каждый из нас может стать его частью», — отметила организатор конференции ЦИПР и фестиваля «Тех-Френдли Викенд» Ирина Ефимова.

По ее словам, фестиваль задуман как пространство, где сложные технологические темы становятся понятными широкой аудитории через интерактивные форматы и живое общение с экспертами.

Кроме того, организаторы подготовили серию интерактивных мероприятий. Гости фестиваля могли принять участие в мастер-классах по программированию и шифрованию, научно-фантастическом квизе, а также благотворительном полумарафоне.

Официальным медиапартнером ЦИПР выступил медиахолдинг Rambler&Co. Информационными партнерами – «Лента.ру», «Газета.Ru» и портал «Рамблер».

 
