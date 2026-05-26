Прохожий напал на 13-летнего школьника в Казани и потащил его в кусты

В Казани арестовали мужчину, напавшего на школьника
В Казани суд заключил под стражу 21-летнего уроженца Барнаула, который напал на 13-летнего школьника на улице. Об этом сообщает пресс-служба Вахитовского районного суда.

Инцидент произошел 23 мая во дворах жилых омов по улице Карима Тинчурина. Прохожий напал на 13-лтенего мальчика, он обхватил шею ребенка и начал сдавливать. Затем он повалил школьника в кусты и несколько раз ударил его кулаком по голове.

Нападавшего заметили прохожие, они отбили мальчика у агрессора и вызвали медиков, подробности о состоянии пострадавшего неизвестны, возбуждено уголовное дело о покушении. Мотивы поступка обвиняемого устанавливаются.

До этого двое в масках напали на подростка в Удельном парке в Петербурге. В ходе конфликта один из нападавших достал устройство, похожее на сигнальный пистолет, выстрелил в сторону потерпевшего. После этого злоумышленники скрылись. Сотрудники уголовного розыска установили личности нападавших. Ими оказались двое подростков — 15 и 13 лет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Благовещенске неизвестные с оружием напали на подростка.

 
