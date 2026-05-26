Мэр Екатеринбурга пришел на работу со сломанной ногой

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, сломавший ногу на волейбольном матче, вышел на работу и передвигается по администрации на костылях, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

После полученной травмы Орлов некоторое время работал из дома, но вчера закрыл больничный, получив от медиков разрешение вернуться в офис. Он уже проводит рабочие встречи и совещания, но пока не может участвовать в выездных мероприятиях.

На завтра, в частности, у екатеринбургского мэра запланировано заседание оргкомитета по подготовке к международной промышленной выставке «Иннопром».

Кроме того, уральские СМИ напоминают, что Орлов зарегистрировался на праймериз «Единой России» по Кировской территориальной группе, электронное голосование состоится с 25 по 31 мая.

Орлов сломал ногу во время занятий спортом в выходные 16-17 мая. После этого он неделю провел дома, работая с документами. При этом пресс-служба екатеринбургской администрации заверяла, что «все городские службы продолжают работу в штатном режиме».

Ранее мэр Екатеринбурга рассказывал, что в разное время перенес две непростых спортивных травмы, после которых долго восстанавливался и испытывал проблемы с возвращением на игровую площадку.

