Малоимущим украинцам заблокировали карты после ошибочной выплаты пособия

Украинцам по ошибке повторно начислили единоразовую выплату в 1,5 тысячи гривен, а затем заблокировали карты тем, кто успел потратить эти деньги, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на главу комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Нардеп напомнил, что выплату наиболее нуждающимся категориям населения (пенсионерам, людям с инвалидностью, малообеспеченным и многодетным семьям, одиноким матерям) кабмин анонсировал в апреле. Однако из-за технических сбоев в системе Пенсионного фонда некоторые получили деньги дважды.

Получатели, не подозревая об ошибке, потратили повторную выплату, а банки начали блокировать им карточки или принудительно списывать средства обратно при положительном балансе счета. При этом людей никто не уведомил о том, что выплата ошибочная и тратить ее нельзя.

«Люди узнавали о проблеме уже при попытке получить последующие социальные выплаты, не имея никаких объяснений причин блокировки», — написал Гетманцев.

По его словам, такая ситуация обернулась для многих серьезным потрясением, поскольку речь шла о деньгах, необходимых для закрытия базовых жизненных потребностей.

Парламентарий добавил, что зафиксированы также факты двойного списания средств Пенсионным фондом, но тем, с кем такое случилось, пообещали вернуть ошибочно отобранные суммы. По его оценке, такой порядок действий ведомства является абсолютно неприемлемым и свидетельствует о неумении выстраивать коммуникации с населением и наладить техническую сторону работы с выплатой пособий.

