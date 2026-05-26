Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Малоимущим украинцам заблокировали карты после ошибочной выплаты пособия

Нардеп Гетманцев: украинцы лишились денег и карт из-за ошибки властей с выплатой
Global Look Press

Украинцам по ошибке повторно начислили единоразовую выплату в 1,5 тысячи гривен, а затем заблокировали карты тем, кто успел потратить эти деньги, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на главу комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Нардеп напомнил, что выплату наиболее нуждающимся категориям населения (пенсионерам, людям с инвалидностью, малообеспеченным и многодетным семьям, одиноким матерям) кабмин анонсировал в апреле. Однако из-за технических сбоев в системе Пенсионного фонда некоторые получили деньги дважды.

Получатели, не подозревая об ошибке, потратили повторную выплату, а банки начали блокировать им карточки или принудительно списывать средства обратно при положительном балансе счета. При этом людей никто не уведомил о том, что выплата ошибочная и тратить ее нельзя.

«Люди узнавали о проблеме уже при попытке получить последующие социальные выплаты, не имея никаких объяснений причин блокировки», — написал Гетманцев.

По его словам, такая ситуация обернулась для многих серьезным потрясением, поскольку речь шла о деньгах, необходимых для закрытия базовых жизненных потребностей.

Парламентарий добавил, что зафиксированы также факты двойного списания средств Пенсионным фондом, но тем, с кем такое случилось, пообещали вернуть ошибочно отобранные суммы. По его оценке, такой порядок действий ведомства является абсолютно неприемлемым и свидетельствует о неумении выстраивать коммуникации с населением и наладить техническую сторону работы с выплатой пособий.

Ранее пять стран Запада не поддержали идею выделять 0,25% ВВП на помощь Киеву.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!