В Москве заявили о высоком потенциале развития средств защиты растений

Урожайность зерновых культур в России выросла в 2,5 раза за 25 лет

Вопрос государственной регистрации пестицидов – это уже не только вопрос регулирования отрасли, заявила член комитета Госдумы по промышленности и торговле Мария Василькова в рамках заседания рабочей группы по вопросам развития отрасли химических средств защиты растений экспертного совета по развитию химической промышленности при комитете Госдумы по промышленности и торговле и подкомитета по развитию отечественной отрасли химических средств защиты растений комитета по химической промышленности «Деловой России».

«Это вопрос продовольственной безопасности, технологического суверенитета и конкурентоспособности российского сельского хозяйства», — сказала она.

Участники заседания особо отметили, что урожайность зерновых культур в России выросла в 2,5 раза за 25 лет.

Как отметили представители Минпромторга России, отечественная отрасль средств защиты растений сохраняет высокий потенциал развития.

«Мы выступаем за государственный контроль и регулирование - безопасность должна оставаться абсолютным приоритетом. Система должна быть научно обоснованной, прозрачной и разумной», — добавила Василькова.

Также она отметила, что необходимо внедрять современные научные разработки.

«Сегодня у российской науки уже есть современные инструменты математического анализа и экологического моделирования, которые позволяют сделать систему государственной регистрации более эффективной, прогнозируемой и объективной», — заявила она.