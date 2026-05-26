В Калининградской области стартовали Российско-Китайские летние молодежные игры

Российско-Китайские игры/VK

В Калининградской области 25 мая стартовали X Российско-Китайские летние молодежные игры, сообщили организаторы мероприятия.

В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов из России и Китая.

В игры впервые включили самбо, а всего спортсмены будут соревноваться в 12 видах спорта.

Как отметил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, место проведения игр было выбрано не случайно.

«Мы находимся в самой западной точке России, в Калининграде. Калининградская область отмечает 80 лет. Очень важно с исторической точки зрения, что здесь, в Европе, поднимут флаги России и Китая. Это особенно важно в год 81-летия победы в Великой отечественной войне», — сказал он.

По словам губернатора региона Алексея Беспрозванных, с играми совпали сразу несколько значимых дат.

«Это 30-летие партнерства между Россией и Китаем, 25-летие подписания договора о добрососедстве и дружбе, 80-летие Калининградской области. Очень хорошо, что такие значимые даты у нас объединились в один праздник на территории Калининградской области», — сказал он.

Дегтярев добавил, что Россия видит поддержку КНР во всех инициативах.

«Сейчас в двустороннем формате будут Российско-Китайские молодежные игры. Конечно, это позволяет людям встречаться, обмениваться опытом. У нас на образовательном уровне хорошее взаимодействие: наши ВУЗы дружат, обмениваются информацией, студентами. У нас обучаются ребята из Китая и наши тоже в Китае. Все это укрепляет дружбу», — отметил министр спорта РФ.

Также вице-президент Олимпийского комитета КНР Чжан Цзяшэн рассказал, что Россия и Китай связаны глубокой дружбой.

«В последние годы под стратегическим руководством и при сердечной заботе председателя Си Цзиньпина и президента Путина две страны неуклонно развивают отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху на основе равенства, взаимного уважения, верности своему слову и взаимовыгодного сотрудничества», — сказал он.

Кроме того, президент России Владимир Путин в свое приветственной речи отметил, что проведение Российско-Китайских игр отражает партнерские и дружественные отношения между народами, а также является важной составляющей гуманитарного взаимодействия между странами.

 
