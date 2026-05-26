В Рязани супруги организовывали связь для мошенниках в арендованных квартирах

В Рязани будут судить супругов, которые организовали 4 узла связи для мошенников

В Рязани перед судом предстанут супруги, которых обвиняют в пособничестве мошенникам. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии следствия, мужчина и женщина в возрасте 41 и 46 лет соответственно переписывались в мессенджере с куратором. По его указанию, пара арендовала четыре квартиры и в каждой из них установила специальное оборудование. Устройства позволяли аферистам использовать множество SIM-карт.

«Обслуживаемые ими абонентские терминалы пропуска трафика фактически позволяли мошенникам из-за рубежа использовать российские номера телефонов для обзвона россиян», – сообщается в публикации.

У супругов изъяли устройство на 256 SIM-карт и шесть SIM-боксов. Помимо этого, у них обнаружили около трех тысяч SIM-карт мобильные телефоны.

В отношении пары возбудили уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. Супругам уже предъявили обвинения, материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее хакер купил SIM-карты с аккаунтами на маркетплейсах и обокрал жителей Пензы.