В России создали измеритель женской промежности

Ученые из Рязанского медицинского университета имени академика И.П. Павлова запатентовали новый способ измерить женскую промежность. Эта разработка позволяет с точностью до миллиметра рассчитать расстояние, пишет Telegram-канал Mash.

Создатели разработки отмечают, что метод прикладывания линейки к промежности уже давно устарел, так как дает огромную погрешность. Вместо этого они предлагают использовать пальцы и инструмент, похожий на циркуль. Сначала большим и указательным пальцев разводят малые половые губы в стороны, а затем щипцы прибора ставят в разные точки и измеряют три важных расстояния. Первое — между клитором и уретрой, второе — между уретрой и влагалищем и третье — между задней спайкой влагалища и анусом.

Ожидается, что новый метод позволит предотвратить послеродовые воспаления. Во время беременности и после родов мышцы в женской промежности растягиваются, а расстояние между мочеиспускательным каналом, влагалищем и анусом уменьшается. Если оно будет слишком маленьким, то во время интима, похода к врачу или в туалет инфекция из влагалища может легко попасть в уретру. А это может привести к уретриту, пиелонефриту и острому циститу.

