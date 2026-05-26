Названа стоимость аренды самого дорогого автомобиля на ПМЭФ-2026

Участники предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) смогут арендовать автомобиль представительского класса. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, дороже всего обойдется аренда Mercedes-Benz Maybach W223. За эту машину потребуют 42,9 тыс. рублей в час. При этом арендовать автомобиль можно будет только на период от трех дней с его использованием в течение 14 часов ежедневно. Таким образом, стоимость аренды Mercedes-Benz Maybach W223 на соответствующий промежуток времени составит 1,8 млн рублей.

Вместе с транспортным средством клиенту предоставят водителя, право на парковку на территории ПМЭФ и круглосуточную связь с диспетчером. Кроме того, в сумму включены расходы на топливо и мойку машины, а также дезинфекция салона.

Для участников форума подготовили и микроавтобусы с минивэнами. Самую низкую стоимость аренды будут иметь автомобили класса «Комфорт», которые при аналогичных условиях обойдутся в 6,7 тыс. рублей в час.

В этом году ПМЭФ состоится с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Как заявил директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский, ожидается, что на мероприятии «будет яблоку негде упасть».

Ранее была раскрыта стоимость самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ-2026.

 
