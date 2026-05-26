Стало известно, сколько времени россияне тратят на поиск квартиры

Эксперт Гилева: россияне тратят на поиск квартиры от двух недель до двух месяцев

В среднем на подбор оптимального варианта при выборе квартиры у россиян уходит от двух недель до двух месяцев, рассказала «Газете.Ru» Татьяна Гилева, генеральный директор Союза Профессиональных риелторов.

По словам эксперта, на это влияет совокупность факторов.

«Наши наблюдения показывают, что чем сильнее человек зависит от бюджета, тем дольше он ищет варианты. Причина в том, что покупатель хочет «выжать максимум» из предложений на рынке, поэтому он готов рассмотреть все предложения в разных районах», – отмечает Гилева.

Как правило, такие клиенты проводят максимум времени на площадках классифайдов недвижимости – в надежде, что выстрелит более выгодное предложение.

«Как показывает практика, именно таким людям сложно принять решение, поэтому у них появляются советчики из родственников, друзей и просто экспертов из народа. Это тоже влияет на время, потраченное на приобретение квартиры. А вот когда клиент приходит с четким запросом, сроками, с хорошими рамками бюджета, уже насмотренный, такой покупатель может принять решение уже после 3–5 показов», – рассказала Гилева.

Как отмечает Гилева, в целом для поиска квартиры все классифайды настроены достаточно удобно. Можно добавить объявление в избранное, поставить метку об уведомлениях при снижении цены, а также настроить поиск с конкретными параметрами.

«Арендаторам, например, часто важно, чтобы арендодатель разрешил проживание с животными. Людям, которые покупают квартиру, интересны другие параметры – инфраструктура, состояние жилого фонда и др. На всех классифайдах есть возможность гибко настроить поиск, чтобы отслеживать только оптимальные предложения. Это заметно облегчает сам процесс и ускоряет выход на сделку», – подчеркивает эксперт

В среднем, как отмечает эксперт, покупатель в начале поиска активно мониторит рынок и проводит на классифайдах в среднем по 1,5–2 часа в день. После настройки поиска он проводит на площадках в среднем 30 минут.

«Основными ресурсами остаются крупные площадки. Однако поиск квартиры – сам по себе долгий процесс, поэтому чаще всего пользователи стараются задействовать все возможные ресурсы для изучения предложения. Поэтому в ход идут менее крупные агрегаторы, новые поисковые инструменты и другие источники информации», – подчеркивает эксперт.

По ее словам, все большую значимость для покупателей на сложном рынке приобретают агентства недвижимости.

«Хороший риелтор – незаменимый помощник в поисках объекта. Именно он, как правило, знает самые важные детали о квартире и собственнике – нюансы, которые часто влияют на окончательное решение», – отметила Гилева.

В качестве примера эксперт привела случай из недавней практики. Покупатель нашел недвижимость на классифайде и решил обратиться к риелторам за юридическим сопровождением. На бумаге в квартире была узаконенная перепланировка с переносом мокрых точек и газового оборудования. Но когда агенты подняли документы, подтверждающие законность изменений, оказалось, что они недоделаны и нигде не зарегистрированы. При этом на момент продажи недвижимости изменились нормативы, поэтому узаконить такую перепланировку в любом случае было невозможно. Покупателю удалось отговорить от сделки и предложить ему альтернативные варианты.

В целом, по мнению эксперта, если юридически квартира «чистая», а продавец и покупатель договорились о сроках выхода на сделку и о том, что остается в квартире, то выход на сделку достаточно быстрый. Но таких объектов на вторичном рынке немного.

«Любая деталь может послужить отказом от сделки либо существенно увеличить сроки выхода на нее. Например, собственнику нужно сняться с регистрационного учета – это займет какое-то время. Если продавец – пожилой человек, нужно тщательно проверить документы, убедиться в его дееспособности, договориться о получении справки от психиатра и др. Неузаконенная перепланировка или отсутствие согласия супруга и других собственников – частый повод вообще остановить сделку и поискать другие варианты», – подчеркнула эксперт.

Чтобы быстрее продать жилье или купить более выгодный вариант, эксперт рекомендует обращаться к специалистам. Цена на классифайдах – не показатель того, что объект реально уйдет за эту стоимость. Грамотный профессионал может подобрать выгодное предложение и договориться об оптимальной цене, резюмировала Гилева.

