Москвичей предупредили о дожде 26 мая

Температура воздуха не выше +16°C и кратковременный дождь ожидаются 26 мая в Москве. Об этом журналистам РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеорологического бюро Татьяна Позднякова.

«Ожидается умеренно прохладная погода, прогнозируется кратковременный дождь, который может приниматься в течение всех суток», — сказала синоптик.

По ее словам, минимальная температура воздуха в Москве составит +9–11°C, днем столбики термометров будут показывать +14–16°C. В области этот показатель будет колебаться между +7°C и +17°C.

Также метеоролог предупредила, что скорость порывов ветра может достигнуть 12–17 м/с.

«Поэтому будет ощущение, что на улице градуса на два–три ниже, чем показывают термометры», — подчеркнула Позднякова.

Она рекомендовала жителям и гостям столицы не забывать зонты и ветровки.

До этого синоптик Александр Шувалов заявил, что в Москве на текущей неделе ожидается прохладная и дождливая погода. При этом 29 мая станет самым холодным днем — ночью столбики термометров покажут от +5°C до +8°C, а днем воздух прогреется всего до +10–12°C.

Ранее метеоролог сообщил о высокой вероятности выпадения снега в столичном регионе в конце мая.

 
