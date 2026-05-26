Стало известно, как в России изменились цены на воду за год

«Ценозавр»: питьевая негазированная вода выросла в цене на 11,1%

Специалисты сервиса мониторинга цен «Ценозавр» изучили изменение стоимости воды разных производителей в торговых сетях российских городов. Согласно исследованию, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», за год выросли в цене оба основных вида воды.

Наибольший рост зафиксирован в категории питьевой негазированной воды в бутылках объемом 1,5 литра. Она прибавила 11,1%, достигнув средней стоимости 50,9 рубля.

Минеральная газированная вода в бутылках объемом 0,5 литра подорожала на 6,9% — теперь средняя цена составляет 62,5 рубля.

В исследовании приведены средние цены с учетом акционных предложений.

