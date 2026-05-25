Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

На Сахалине рыбак не выжил, запутавшись в сетях

На Сахалине не спасли рыбака, запутавшегося в сетях
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

Житель Углегорска отправился проверять сети, установленные на реке, запутался в снастях и ушел под воду. Об этом сообщает СУ СК РФ по Сахалинской области.

Инцидент произошел 24 мая. 52-летний местный житель на лодке осматривал сети, ранее установленные им на реке. Во время проверки мужчина запутался в снастях, потерял равновесие и упал в воду.

Самостоятельно выбраться из воды мужчина не смог и ушел под воду. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, назначено проведение судебных экспертиз.

До этого в Свердловской области на Белоярском водохранилище трое рыбаков провалились под лед, одного из мужчин спасти не смогли. Трое пенсионеров рано утром прошли по твердому льду на рыбалку, а когда днем возвращались к берегу, провалились. Двоим удалось выбраться, третий не выжил, у мужчины остановилось сердце. Очевидцы заметили тонущих и вызвали спасателей. Двум выжившим медики оказали первую помощь, госпитализация им не потребовалась.

Ранее два рыбака не выжили в Омской области, случайно задев удочкой провода.

 
Теперь вы знаете
Месть Киеву, заминированный газовоз под Петербургом и пляжный сезон в Анапе. Главное за 25 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!