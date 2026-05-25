На Сахалине рыбак не выжил, запутавшись в сетях

На Сахалине не спасли рыбака, запутавшегося в сетях

Житель Углегорска отправился проверять сети, установленные на реке, запутался в снастях и ушел под воду. Об этом сообщает СУ СК РФ по Сахалинской области.

Инцидент произошел 24 мая. 52-летний местный житель на лодке осматривал сети, ранее установленные им на реке. Во время проверки мужчина запутался в снастях, потерял равновесие и упал в воду.

Самостоятельно выбраться из воды мужчина не смог и ушел под воду. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, назначено проведение судебных экспертиз.

До этого в Свердловской области на Белоярском водохранилище трое рыбаков провалились под лед, одного из мужчин спасти не смогли. Трое пенсионеров рано утром прошли по твердому льду на рыбалку, а когда днем возвращались к берегу, провалились. Двоим удалось выбраться, третий не выжил, у мужчины остановилось сердце. Очевидцы заметили тонущих и вызвали спасателей. Двум выжившим медики оказали первую помощь, госпитализация им не потребовалась.

Ранее два рыбака не выжили в Омской области, случайно задев удочкой провода.