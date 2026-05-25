В Саратовской области подросток изрезал ножом отца

В Саратовской области подросток поссорился с отцом и исколол его ножом

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который несколько раз ударил отца ножом в живот. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 24 мая в поселке Прилужный, юноша поссорился со своим 46-летним отцом. Во время конфликта молодой человек схватил нож и несколько раз ударил им родителя в живот. Раненный смог отбиться от нападавшего, мужчине оказали медицинскую помощь, его жизнь удалось спасти.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подросток задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

