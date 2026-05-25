Пьяный россиянин угрожал выбросить жену и ребенка из окна 11-го этажа

В подмосковных Люберцах сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего мужчину, который угрожал выбросить жену и ребенка из окна квартиры на 11-м этаже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В правоохранительные органы обратились местные жители, услышавшие шум и крики о помощи из квартиры соседей. Выяснилось, что пьяный житель Люберец заперся с семьей у себя дома и угрожает выбросить жену и маленького ребенка из окна 11-го этажа.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира, им оказался 35-летний уроженец столицы. Он недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков. Мужчина передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

До этого сибиряк получил 9 лет за попытку сжечь бывшую сожительницу и ее дочь. После расставания с женщиной мужчина пришел к ее дому ночью с бензином и лопатой. Злоумышленник разбил окно спальни, облил бензином подоконник и кровать, а затем поджег помещение. Хозяйка дома успела покинуть комнату через окно вместе с ребенком.

