Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Минпромторг сообщил об успешных испытаниях самолета «Байкал» на аэродроме УЗГА

Самолет «Байкал» прошел контрольный полет с отечественным двигателем ВК-800
Минпромторг России

Самолет «Байкал» (ЛМС-901) успешно прошел контрольный полет с измерительным оборудованием. Об этом сообщается в канале Минпромторга России в мессенджере Max.

Отмечается, что испытания проводились на аэродроме Уральского завода гражданской авиации. Российский легкий многоцелевой самолет оснастили двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901.

Замминистра промышленности и торговли РФ Геннадий Абраменков назвал успешное проведение контрольных испытаний значимым событием для авиационной отрасли России.

«Мы видим, что все системы работают в штатном режиме, а отечественная силовая установка демонстрирует высокую надёжность. Это позволяет нам уверенно двигаться к сертификации и серийному производству, что особенно важно для развития региональных перевозок и повышения транспортной доступности в стране», — сказал он.

В Минпромторга уточнили, что испытания проводили по программе контрольного полета после завершения наземных частотных тестов. Оценка работоспособности систем и агрегатов воздушного судна подтвердила готовность к следующим этапам.

«Полет проходил на высоте 300 м, время полета — 15 минут. Силовая установка работоспособна. Замечаний нет, все прошло согласно полетному заданию», — сообщил летчик-испытатель АО «УЗГА» Алексей Язынин.

 
Теперь вы знаете
Месть Киеву, заминированный газовоз под Петербургом и пляжный сезон в Анапе. Главное за 25 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!