Минпромторг сообщил об успешных испытаниях самолета «Байкал» на аэродроме УЗГА

Самолет «Байкал» (ЛМС-901) успешно прошел контрольный полет с измерительным оборудованием. Об этом сообщается в канале Минпромторга России в мессенджере Max.

Отмечается, что испытания проводились на аэродроме Уральского завода гражданской авиации. Российский легкий многоцелевой самолет оснастили двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901.

Замминистра промышленности и торговли РФ Геннадий Абраменков назвал успешное проведение контрольных испытаний значимым событием для авиационной отрасли России.

«Мы видим, что все системы работают в штатном режиме, а отечественная силовая установка демонстрирует высокую надёжность. Это позволяет нам уверенно двигаться к сертификации и серийному производству, что особенно важно для развития региональных перевозок и повышения транспортной доступности в стране», — сказал он.

В Минпромторга уточнили, что испытания проводили по программе контрольного полета после завершения наземных частотных тестов. Оценка работоспособности систем и агрегатов воздушного судна подтвердила готовность к следующим этапам.

«Полет проходил на высоте 300 м, время полета — 15 минут. Силовая установка работоспособна. Замечаний нет, все прошло согласно полетному заданию», — сообщил летчик-испытатель АО «УЗГА» Алексей Язынин.